Livorno, si diploma a 82 anni: "Non è mai troppo tardi"

Macaione, originario di Cefalù, nel Palermitano, aveva lasciato la scuola appena maggiorenne per entrare prima nelle ferrovie e poi nelle Poste. Lavoratore indefesso per 30 anni, l'uomo ha riaperto i libri e ha ripreso a studiare una volta pensionato per ottenere il diploma. "Ho ripreso per piacere personale a studiare", ha raccontato l'82enne al quotidiano Il Tirreno, che riporta la vicenda. "Sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me", per poi soffermarsi sul rapporto instaurato con i compagni di classe: "L'inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico".