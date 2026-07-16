Livorno, si diploma a 82 anni: "Non è mai troppo tardi"

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Non è mai troppo tardi per studiare. È il messaggio, pregno di significato e speranza, di un neo diplomato in Elettronica. Il dettaglio, però, è che questo studente ha 82 anni compiuti. Giuseppe Macaione è tornato sui banchi di scuola dopo oltre sessant'anni, per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale dell'Itis Galilei di Livorno.
Un percorso non lineare
Macaione, originario di Cefalù, nel Palermitano, aveva lasciato la scuola appena maggiorenne per entrare prima nelle ferrovie e poi nelle Poste. Lavoratore indefesso per 30 anni, l'uomo ha riaperto i libri e ha ripreso a studiare una volta pensionato per ottenere il diploma. "Ho ripreso per piacere personale a studiare", ha raccontato l'82enne al quotidiano Il Tirreno, che riporta la vicenda. "Sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me", per poi soffermarsi sul rapporto instaurato con i compagni di classe: "L'inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico".
Il percorso non è stato lineare. Lo scorso anno, Macaione ha dovuto interrompere la frequenza per stare vicino alla moglie malata, prima di riprendere e portare a termine il triennio. L'82enne, che non ha mai abbandonato la passione giovanile per l'elettronica, si è preparato da solo, in casa, con l'aiuto di un'insegnante di lettere. Un impegno che per il preside dell'Itis, Antonio Manfredini, "dimostra che, quando c'è la volontà, non c'è un'età per raggiungere un traguardo".