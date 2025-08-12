Livorno, bus travolge una coppia di anziani turisti in porto: morta la donna, grave il marito

I due anziani provenivano dagli Stati Uniti: dovevano risalire a bordo della loro nave da crociera dopo essere tornati da un'escursione
© Ansa
Incidente mortale nell'area portuale di Livorno, dove una coppia di turisti statunitensi è stata investita da un pullman che stava facendo manovra. La donna, 83 anni, è morta sul colpo, mentre il marito 84enne ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.
Secondo quanto riporta La Nazione, i due erano in vacanza su una nave da crociera, ed erano appena tornati al porto dopo un'escursione. L'incidente si è verificato proprio pochi istanti dopo che erano scesi dal bus. La dinamica esatta dell'incidente resta però ancora da chiarire.
Commenti (0)