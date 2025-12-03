Logo Tgcom24
Un anno di attesa per una visita, la storia di Vito: "Ho una patologia cronica, situazione ingiusta"

A "Mattino Cinque" l'uomo che soffre di una retinopatia diabetica: "Liste chiuse per tutto il 2026"

03 Dic 2025 - 12:27
© Da video

In collegamento con "Mattino Cinque" c'è il signor Vito Sparano che, affetto da retinopatia diabetica, aveva fatto richiesta alla ASL di Salerno per una visita oculistica. "Per la mia malattia necessito di controlli periodici ma mi è stato detto in ospedale che per tutto il 2026 le liste erano chiuse, non c'era quindi possibilità di prenotarsi" ha spiegato l'uomo in diretta.

"Essendo un rappresentante sindacale ho chiesto alla stampa locale di scrivere un articolo su questa vicenda assurda e magicamente si sono aperte le liste d'attesa da gennaio 2026. È vergognoso tutto questo, chi paga dazio siamo solo noi pazienti. Non si può usare la stampa per risolvere i problemi, è una situazione ingiusta" ha proseguito Vito. "Denuncio casi come il mio ogni giorno, non si può più andare avanti così" ha concluso.

