Un anno di attesa per una visita, la storia di Vito: "Ho una patologia cronica, situazione ingiusta"

"Essendo un rappresentante sindacale ho chiesto alla stampa locale di scrivere un articolo su questa vicenda assurda e magicamente si sono aperte le liste d'attesa da gennaio 2026. È vergognoso tutto questo, chi paga dazio siamo solo noi pazienti. Non si può usare la stampa per risolvere i problemi, è una situazione ingiusta" ha proseguito Vito. "Denuncio casi come il mio ogni giorno, non si può più andare avanti così" ha concluso.