Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presa

Tutto è iniziato a Seregno: la donna è riuscita a convincere un 35enne a darle un passaggio. Una volta arrivati a destinazione, a Lissone, è scattata la trappola. Prima di scendere, la 55enne ha sorpreso il conducente con un abbraccio improvviso e caloroso. Un gesto apparentemente affettuoso che nascondeva un'abilità fulminea: in pochi secondi, è riuscita a sganciare e sfilare dal collo dell'uomo la collana.