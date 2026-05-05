Furto con destrezza

Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presa

Una 55enne ha sfilato dal collo di un automobilista un monile da 2.500 euro dopo aver ottenuto un passaggio. La refurtiva è stata recuperata

05 Mag 2026 - 09:48
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Un passaggio in auto trasformato si è trasformato in pochi secondi in un furto con destrezza. È successo nei giorni scorsi a Lissone, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza una cittadina peruviana di 55 anni. La donna, con la scusa di ringraziare l'uomo per il passaggio, l'ha abbracciato rubandogli una collana del valore di 2.500 euro.

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Il raggiro con la tecnica dell'abbraccio

 Tutto è iniziato a Seregno: la donna è riuscita a convincere un 35enne a darle un passaggio. Una volta arrivati a destinazione, a Lissone, è scattata la trappola. Prima di scendere, la 55enne ha sorpreso il conducente con un abbraccio improvviso e caloroso. Un gesto apparentemente affettuoso che nascondeva un'abilità fulminea: in pochi secondi, è riuscita a sganciare e sfilare dal collo dell'uomo la collana.

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L’intervento dei carabinieri e il recupero

 Il 35enne si è accorto del furto subito dopo la discesa della donna dal veicolo e ha allertato immediatamente il 112. Grazie alla descrizione precisa fornita dalla vittima, i carabinieri di Lissone hanno rintracciato la sospettata poco lontano. La conferma definitiva è arrivata dalla perquisizione: la collana era nascosta in una tasca dei pantaloni. Il gioiello è stato subito riconsegnato al proprietario.

Il provvedimento

 Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della caserma di Desio, la donna è comparsa in tribunale di Monza. L'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare della presentazione infrasettimanale alla polizia giudiziaria presso il luogo di residenza, ossia Milano.

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