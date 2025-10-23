Logo Tgcom24
"FORTE VALORE AFFETTIVO"

Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti"

Alla giornalista è stato sottratto il monile dal forte valore affettivo che le era caduto per terra: è bastato un attimo di distrazione per badare alla figlia

23 Ott 2025 - 13:22
© IPA/Instagram/Tgcom24

© IPA/Instagram/Tgcom24

Non è un periodo fortunato per le vip che viaggiano in treno. Dopo Gabriella Golia e Giorgia Palmas, che avevano denunciato di essere state derubate delle proprie valigie, è toccato a Francesca Barra vedersi sottratto qualcosa a cui teneva molto. Per l'esattezza un bracciale di bigiotteria, dal valore relativo sul piano economico ma molto alto su quello affettivo. È stata la stessa giornalista e conduttrice a raccontare quanto accaduto mentre si trovava sul treno Roma-Milano, con una storia su Instagram. "Bracciale mi cade in treno sotto il sedile - ha scritto -. Lo vede anche la ragazza accanto. Perdo tempo con Atena (sua figlia di tre anni - ndr) e quando mi piego non c'è". La sparizione, in realtà, secondo la Barra non sarebbe così inspiegabile, infatti individua subito chi potrebbe aver preso il monile. 

"La ragazza dietro improvvisamente sparisce e va a sedersi in un altro vagone - continua -. Io le chiedo gentilmente se si è impigliato magari nelle sue robe. Lei non fa nemmeno la mossa di controllare e inizia a fare telefonate. Io ho la bambina e il cane, non posso fare molto. Bello il mondo eh". Francesca Barra racconta di aver anche chiamato il capotreno per segnalare l'accaduto e chiedere se ci fossero magari delle telecamere da visionare, ma "non potevano fare nulla se non chiamare la polizia". Ma lei, come spiega in un'altra storia, ha preferito non farlo per non turbare la bambina. 

Però la giornalista confida che la storia non finisca così. Infatti lancia alla ragazza che ha individuato come la possibile trafugatrice qualcosa che è una via di mezzo tra un consiglio e un avvertimento. "Ho la foto della passeggera - scrive la Barra in un'ulteriore storia - che per ovvie ragioni non pubblicherò. Ma quel bracciale era unico come il suo cane champagne. Indossarlo sarebbe un rischio". Per chiudere la questione dedica un ultimo pensiero a chi è preso il suo bracciale: "Credo nell'energia delle pietre e penso che qualche prurito verrà a chi ha rubato".  

