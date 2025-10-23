Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti"

Non è un periodo fortunato per le vip che viaggiano in treno. Dopo Gabriella Golia e Giorgia Palmas, che avevano denunciato di essere state derubate delle proprie valigie, è toccato a Francesca Barra vedersi sottratto qualcosa a cui teneva molto. Per l'esattezza un bracciale di bigiotteria, dal valore relativo sul piano economico ma molto alto su quello affettivo. È stata la stessa giornalista e conduttrice a raccontare quanto accaduto mentre si trovava sul treno Roma-Milano, con una storia su Instagram. "Bracciale mi cade in treno sotto il sedile - ha scritto -. Lo vede anche la ragazza accanto. Perdo tempo con Atena (sua figlia di tre anni - ndr) e quando mi piego non c'è". La sparizione, in realtà, secondo la Barra non sarebbe così inspiegabile, infatti individua subito chi potrebbe aver preso il monile.