Gabriella Golia, disavventura in treno: "Derubati sotto i nostri occhi"

Disavventura per Gabriella Golia, ex signorina Buonasera dei canali Mediaset. La conduttrice è stata derubata dei propri bagagli mentre si trovava con il marito su un treno alla volta di Napoli. "Sono sconvolta - si è sfogata lei una volta accortasi dell'accaduto -. Sul Frecciarossa Napoli-Milano, all'altezza di Roma, io e mio marito siamo stati derubati… sotto i nostri occhi. È surreale dover vivere una situazione del genere, in un luogo dove ci si dovrebbe sentire sicuri. La cosa che mi lascia senza parole è che non c’è nessuno che controlli, nessuno di cui potersi fidare davvero. Io credo che sia arrivato il momento che ci siano forze dell’ordine presenti su questi treni, perché viaggiare così significa sentirsi completamente indifesi".