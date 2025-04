Elisa Isoardi derubata: "Hanno rotto il van e hanno preso tutto"

Brutto episodio per Elisa Isoardi, che è stata derubata durante le riprese di "Linea Verde". "Ringrazio davvero la polizia, perché sono stati molto efficienti" ha esordito in un video social pubblicato dalla collega Monica Caradonna, spiegando ai follower cosa è accaduto. La conduttrice, che si trovava a Livorno per girare la puntata del programma televisivo, ha raccontato che i ladri sono riusciti a entrare nel van per poi rubare tutto, compreso il cellulare.