Elisa Isoardi festeggia 40 anni e pensa a un figlio

“A vent’anni ero piena di sogni e ambizioni, mi buttavo nelle cose alle quali credevo con slancio misto a sana incoscienza. Volevo essere ma non potevo essere, perché ero troppo giovane e acerba di esperienze – racconta la conduttrice tv - Ero arrivata a Roma dalle montagne piemontesi alla conquista di qualcosa che nemmeno sapevo. Ora ho capito che la grande conquista fatta in questi anni sono io ”.

“Oggi sento di avere più consapevolezza più solidità e penso di aver acquisito credibilità. Facendo tv è importante essere un interlocutore capace di stabilire fiducia, empatia… - racconta orgogliosa la Isoardi - Voglio dare valore all’età che ho, che mi impone ancora più responsabilità e rispetto verso me stessa e verso gli altri”.

Ha festeggiato in un hotel romano dove di solito si lascia coccolare con i massaggi e ha trovato la torta, i palloncini e gli amici. Una festa semplice e gradita e sicuramente un bel regalo di compleanno. “Mi sono commossa… - racconta la Isoardi – Con la famiglia avevo già festeggiato il Natale ed è stato bellissimo”.

Singletudine, ma…

“Sono single, serena e vivo bene questa dimensione. Ora sono animata dalla passione per il lavoro che ho ripreso con gioia dopo un paio d’anni di stop ed è fondamentale per il mio equilibrio – spiega Elisa Isoardi al settimanale Gente - Non cerco l’amore a tutti i costi, ma se dovessi fare un incontro positivo, di quelli che fanno battere il cuore, allora potrei scardinare la singletudine”.