Elisa Isoardi sexy ma single: dalle gite in bici alle pose sul balcone

Prima le vacanze al mare in Sardegna con il nipote, poi le arrampicate sui suoi monti. Elisa Isoardi sta trascorrendo le vacanze da single, ma i suoi scatti sexy sono da capogiro. In sella alla bici sulle strade di montagna o accovacciata a rinfrescarsi con l’acqua del fiume, arrampicata sulle rocce o a prendere il sole fuori dalla baita, la conduttrice tv regala panorami interessanti. Al suo fianco per ora solo la famiglia…

All’Isola dei famosi ha perso ben dieci chili, poi al rientro ha continuato a fare attività fisica per mantenersi in forma e i risultati si vedono. Sui social la si vede spesso correre, fare un po’ di palestra o lunghe gite in bicicletta. E’ in un momento di pausa dalla tv e dall’amore, ma non se ne lagna. Anzi, si dedica completamente a se stessa.

Indipendente, decisa, forte, la Isoardi ama mostrarsi allegra e felice, raggiante in mezzo alla natura e sempre impegnata. Durante le vacanze si è goduta il relax e i propri cari, sui social scrive: “Viva la vita! Casa, montagna, vita”. E ancora: “Natura e gioia”, “La mia terra, i miei affetti, la mia mamma”. Nove settimane fa, dopo la partecipazione al reality Mediaset scriveva: “Grazie Isola, sei stata il mio nuovo inizio” e così è stato.

