Elisa Isoardi in Sardegna, bagni e risate: ecco con chi è

Le vacanze di Elisa Isoardi sono all’insegna della natura, dei posti belli, del buon cibo e degli affetti più cari. Dopo un periodo trascorso in Piemonte insieme alla mamma, la conduttrice tv ha percorso l’Italia a caccia di specialità culinarie e non solo. Ora si trova in Sardegna e nei video appare con un ragazzo con cui scatta foto e video… Si tratta del nipote Alessio.