Elisa Isoardi tra i fornelli va a caccia del cuoco del suo cuore

Come racconta il settimanale “Chi”, Elisa, single e rimasta senza contratto tv, ora si dedica alla sua passione per la buona tavola. Sui social ha dato vita a un format e, girando l’Italia in lungo e in largo a caccia di chef di prestigio e cuochi emergenti, racconta il Belpaese visto da dietro i fornelli. L’ingrediente vincente del suo piatto? “La meraviglia sta nel sapersi sorprendere sempre” scrive lanciando la sua gioia di vivere tra le bellezze italiane.



A Bologna cucina i tortellini, a Napoli non rinuncia alla pizza, suggerisce e incanta sorprendendo i follower con location e piatti sempre nuovi, conditi da momenti di casalinghitudine oppure uscite mondane sexy. Il suo motto in questo periodo pare essere questo: “Non permettere mai a nessuno di rovinare la tua pace soltanto perché non ne ha una sua” scrive dicendo che mai frase fu più azzeccata. La sua rinascita è chiara e la Isoardi dice: “Il sole c’è, se guardate bene è dentro di voi”. La ricerca del cuoco del suo cuore è appena iniziata…

