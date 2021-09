Ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e Alessandro di Paolo? Lei sfoggia il brillocco

Si è riaccesa la scintilla tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo ? Guardando le immagini pubblicate dal settimanale Gente, parrebbe proprio di sì. Non tanto, e non solo, per la complicità che dimostrano sdraiati sui lettini in spiaggia a Fregene, ma soprattutto per l'anello che la conduttrice sfoggia all'anulare sinistro. Proprio lo stesso gioiello che era solita indossare ai tempi del loro amore.

Che fossero rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione, Elisa lo aveva raccontato. Ma l'affinità che mostrano insieme sembra che vada ben oltre quella di due semplici ex rimasti amici. Sguardi, sorrisi carezze... tra la conduttrice e l'imprenditore gli ingredienti per un amore sembrano esserci tutti. Hanno pranzato insieme a Fregene in riva al mare e pare che a tavola lui le abbia consegnato la scatolina con il gioiello.

L'anello, uno smeraldo enorme circondato da brillanti su una montatura piuttosto elaborata, non brilla per la prima volta al dito della Isoardi. L'ex naufraga lo aveva già sfoggiato in passato, come pegno d'amore di Di Paolo ai tempi della loro relazione all'inizio del 2020. Una volta arrivata la rottura, probabilmente lei deve averglielo restituito. Ma lui l'ha conservato gelosamente, e ora il brillocco è tornato dalla sua legittima proprietaria. Con la speranza che non lo tolga più.

