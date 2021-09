Elisa Isoardi ci riprova, altro scatto ad alto tasso erotico

Ora che ha lasciato esplodere il suo lato più sexy sui social, Elisa Isoardi non si ferma più. Femminile, sensuale, provocante ma senza rinunciare mai all'eleganza, regala ai follower panoramiche bollenti e uno scorcio sul décolleté da far girare la testa. "Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente" scrive a corredo delle immagini citando Ermal Meta . E infatti, davanti a tanta bellezza, non c'è bisogno di aggiungere altro.

Il sorriso malizioso e lo sguardo penetrante di Elisa sono uno spettacolo, ma inevitabilmente l'attenzione viene catturata dalla scollatura profonda del costume che lascia vedere uno scorcio imperdibile sul suo seno florido. Piace agli uomini, ma anche alle donne: non sono poche le amiche vip della conduttrice che si sperticano in complimenti, da Monica Leofreddi a Angela Melillo.

L'estate ha portato una ventata di sensualità per la Isoardi che, complici i costumi da bagno, ha inaugurato su Instagram un nuovo capitolo più osé. Accanto agli immancabili momenti in cucina con la zia Gabriella o le passeggiate in montagna, hanno fatto il loro ingresso anche foto che svelano con malizia le curve della conduttrice. Una virata che ai follower non dispiace per niente...

