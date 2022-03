Elisa Isoardi, riflettori accesi sulla sfilata romana della ex naufraga

Cristina Chiabotto in festa, guarda che party per il compleanno del marito Marco Roscio

Lontana dalla tv ma non dai fan.

Elisa Isoardi passeggia per le vie della Capitale con il suo inseparabile cagnolino e conquista i flash dei paparazzi pronti a inseguirla durante la sua camminata romana. La ex naufraga è assente da diverso tempo dal piccolo schermo ma non per questo ha perso l’affetto dei follower che continuano a seguirla sui social dove racconta ricette, momenti di svago, pensieri e fragilità.