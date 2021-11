Massaggi e pilates, ecco come si tiene in forma Elisa Isoardi

Il fisico statuario è un dono di Madre Natura, ma per mantenere una forma strepitosa sono necessari la giusta dose di allenamento e un po' di sano relax. Elisa Isoardi lo sa bene, per questo alterna un'intensa sessione di pilates a una seduta di massaggi al viso e alle gambe. "Mens sana in corpore sano", scrive condividendo su Instagram una foto dalla palestra.

Elisa sceglie una canotta nera e leggins dello stesso colore per l'allenamento. Condivide il video del suo workout con i follower, seducente anche mentre esegue gli esercizi. Poi si fotografa in palestra per mandare un saluto ai follower, con gli occhi luminosi che bucano l'obiettivo e la scollatura birichina che rivela uno scorcio imperdibile sul seno.

Dopo tanto lavoro arriva anche il momento del relax per la Isoardi. Finito il pilates è l'ora dei massaggi. Distesa sul lettino e coperta solo da un telo bianco che è lì lì per scivolarle di dosso si lascia coccolare. Un trattamento per distendere il viso e contemporaneamente un altro all'interno coscia. Una ricetta che funziona e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

