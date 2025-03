Elisa Isoardi ha ritrovato l'amore? Ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato

Come e quando sia scoccata la scintilla tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino non è dato sapere. A dicembre 2024 lei non solo si dichiarava single, ma anche "felicemente". "Sono innamorata della mia libertà. Se arriverà chi riuscirà a farmi cambiare idea, vi farò sapere" aveva promesso al settimanale Gente. "Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare", aveva raccontato con riferimento ai suoi amori passati, tra i quali quello con Matteo Salvini. "Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi" aveva aggiunto. Già due anni fa, in occasione dei suoi 40 anni, la conduttrice diceva di desiderare un figlio: chissà che lo chef non sia l'uomo giusto per realizzare il sogno?