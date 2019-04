Elisa Isoardi: "Ecco perché è finita con Salvini"

In un'intervista a cuore aperto, la bella conduttrice ha ripercorso la sua storia con Salvini, spiegando i motivi che l'hanno portata a dire basta. "Io sono stata cinque anni con Matteo... poi, appena è diventato ministro, l'ho lasciato... Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: 'Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?'. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va" ha spiegato.



La causa scatenante sarebbe stata la mancanza di tempo da dedicarsi: "Ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni", ha spiegato la Isoardi. E quindi, tra gli obblighi legati al suo ruolo istituzionale e i suoi doveri di papà, il leader della Lega (che ha due figli avuti da due donne diverse) non riusciva ad essere un compagno abbastanza presente: "Di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti".



Riguardo, invece, alla relazione del suo ex con Francesca Verdini, la conduttrice è diplomatica: "Se è felice, io sono felice per lui. E' un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un'ottima scelta". Mentre, a proposito della relazione che ha appena iniziato con Alessandro Di Paolo è piuttosto cauta: "Diciamo che, per il momento, ci stiamo frequentando".