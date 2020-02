L'influenza stagionale uccide fino a 400 persone l'anno

Secondo gli ultimi dati sul coronavirus , sono due i morti e oltre 130 i contagiat i in Italia. Ma quanti sono i decessi causati dall'influenza stagionale? Secondo le stime del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità, in Italia il numero dei decessi diretti dovuti all’influenza oscilla ogni anno tra i 300 e i 400 e tra i 4mila e i 10mila decessi tra chi sviluppa complicanze gravi a causa dei virus influenzali. Anche se, sottolineano dal Ministero, "l'incidenza è spesso sottostimata poiché la malattia può essere confusa con altre malattie virali e molte persone con sindrome simil-influenzale non cercano assistenza medica". E i contagi? Al termine della stagione influenzale 2018-2019, i casi erano stati 8.104.000, tra il 2017 e il 2018 8.677.000. Mentre tra il 2016 e il 2017 furono 5.441.000.

La rilevazione dei dati delle sindromi influenzali (InfluNet) è iniziata come di consueto nella 42esima settimana del 2019 (metà ottobre) e terminerà nella 17esima settimana del 2020 (fine aprile)..

Secondo quanto riportato dal sito "Epicentro" dell'Istituto superiore di sanità nella settima settimana del 2020, il numero di casi di sindrome simil-influenzale è continuata a diminuire dopo aver raggiunto il picco stagionale nella quinta settimana del 2020. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 656.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.632.000 casi. E alla 7a settimana della sorveglianza sono stati segnalati 157 casi gravi di cui 30 deceduti.

PERCHE' IL CORONAVIRUS FA PIU' PAURA - Considerando i numeri, perché il coronavirus fa più paura dell'influenza e preoccupa maggiormente gli esperti? "Lo prendiamo molto sul serio - spiega a La Repubblica il direttore per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge - perché è un virus nuovo: questo significa che nessuno di noi è immune. L'influenza invece è una malattia stagionale per la quale le persone a più rischio possono essere protette adeguatamente. Eppure fa 50mila morti ogni anno in Europa. Tuttavia il vaccino esiste e funziona, e noi lo raccomandiamo agli anziani, alle donne in gravidanza, ai malati cronici e al personale sanitario. Covid-19 è un virus nuovo e noi stiamo facendo ricerca per arrivare a una cura e per predisporre un vaccino. Che però richiederà del tempo. Dunque dobbiamo puntare su misure di salute pubblica che possono essere adottate già oggi per salvare delle vite".