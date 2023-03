Liliana Segre riceve la laurea ad honorem in Filosofia dall'Università di Bologna: "La dedico a mio marito"

Le motivazioni dell'ateneo: "Per l'opera di memoria e per la sollecitazione civile e morale, non solo come testimone di un atroce passato, ma come guida nel presente"

Liliana Segre ha ricordato che è "la terza laureata all'Università di Bologna della mia famiglia". Oltre al marito, anche "mio nonno si laureò in Giurisprudenza, nel 1900, a Bologna". "Quando tornai dalla prigionia i miei parenti dicevano che era troppo tardi per la scuola con gli anni che avevo perso - ha aggiunto -. Io invece non accettai e trovai nello studio una ragione di vita".

"Quando decisi di diventare testimone, mi sforzai sempre di trasmettere ai ragazzi il senso della necessaria unità di memoria e realtà di storia e vita. Questo mi sembra qualcosa che abbia valore anche in termini di filosofia morale. Sempre la scienza e conoscenza vanno messe al servizio della vita concreta degli individui e della società", ha detto.

Segre ha poi citato un passaggio dell'appendice alla "Critica della ragion pratica" del filosofo tedesco Immanuel Kant. "Scrisse che due cose lo riempivano di ammirazione - ha spiegato la senatrice a vita - il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Immagino gli internati sotto i cieli stellati della Germania e Polonia che anche io guardavo o ai partigiani e al cielo stellato sopra le montagne: giovani che si liberarono dell'indottrinamento fascista perché seguirono Kant, cioè la legge morale 'in me'".

"Testimone del passato e guida nel presente" Nelle motivazioni della laurea si parla di un atto "di gratitudine e ammirazione di tutta la comunità dell'Università. Gratitudine - ha sottolineato - per l'opera di memoria e per la sollecitazione civile e morale, non solo come testimone di un atroce passato, ma come guida nel presente". La nostra, ha aggiunto Molari rivolgendosi alla senatrice, è "un'ammirazione per il rigore che ispira ogni sua azione e ogni parola e che la rendono capace di rivolgersi con autorevolezza a tutti gli interlocutori".