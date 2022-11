Liliana Segre: "Ancora minacce da No vax, questa volta denuncio"

Liliana Segre ha rivelato di aver avuto ancora minacce dai No vax e, per questo, ha annunciato di voler denunciare gli autori dei messaggi.

"La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d'Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una No vax", ha spiegato la senatrice a vita. "Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni", ha aggiunto.