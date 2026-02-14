Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: la sua intervista a "Verissimo"

Quindi, nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Sterpin aveva proseguito tornando alle origini del loro rapporto: "Ci siamo conosciuti 42 anni prima e non ci siamo mai persi di vista, il che vuol dire tutto. Ci siamo presentati iniziando una storia, finita subito perché nel frattempo io avevo conosciuto la mia seconda moglie, mentre lei aveva conosciuto Sebastiano. Entrambi ci siamo sposati, ma eravamo sempre in contatto".

Il suo racconto si era poi concentrato sugli ultimi sviluppi della relazione, quando - stando alla versione di Sterpin - i due avevano deciso di vedersi con maggiore frequenza.