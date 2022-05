Vaiolo delle scimmie, primo caso in Liguria: ricoverata 22enne

Una ragazza di 22 anni, residente nel Levante ligure, rientrata lunedì dalle Canarie, è ricoverata presso la Clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova perché avrebbe contratto l'infezione. Il Policlinico conferma che "sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie, che risponde alla definizione segnalata dall'Oms".

L'Oms ha reso noto che i casi di vaiolo delle scimmie registrati fino a oggi nel mondo sono circa 200 in più di 20 Paesi. Uno sviluppo definito "inusuale" ma "contenibile".

Casi in Spagna -

Salgono da 84 a 98 i casi confermati in Spagna di vaiolo delle scimmie secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità nel suo aggiornamento giornaliero. In aumento anche il numero dei casi indicati inizialmente come scartati, che sono passati da 73 a 102.

Casi nel Regno Unito -

Altri 16 casi di vaiolo delle scimmie sono stati individuati nel Regno Unito, portando il totale oltre quota 100. Sono 106, come ha confermato l'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica (Ukhsa) e quasi tutti concentrati in Inghilterra. Galles e Irlanda del Nord ieri avevano dichiarato i loro primi casi, mentre la Scozia ne ha registrati finora tre. Cresce la preoccupazione anche se gli esperti sottolineano come non ci si aspetti una crescita esponenziale delle infezioni virali, mentre restano bassi i rischi per la popolazione.

Un caso in Argentina -

L'Argentina ha registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Paese che è anche il primo caso rilevato in America Latina. Si tratta di un uomo, originario della provincia di Buenos Aires che è stato in Spagna dal 28 aprile al 16 maggio. La notizia è trapelata da fonti vicine al ministero della Salute argentino, che starebbe aspettando il sequenziamento del virus prima di rilasciare un annuncio ufficiale. L'uomo contagiato ha manifestato domenica sintomi compatibili con il vaiolo delle scimmie, compresi febbre e lesioni.