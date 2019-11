Savona, Tir brucia in galleria sull'autostrada A10: 32 persone intossicate

Trentadue persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato all'interno della galleria Fornaci tra Spotorno e Savona sull'autostrada A10. Per cause ancora da chiarire, un Tir ha preso fuoco e il fumo sprigionatosi ha invaso il tunnel intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati. Molte delle 32 persone intossicate erano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il Tir, il conducente del quale è uscito indenne dal rogo.