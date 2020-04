Sequestro di mascherine importate dalla Cina, Irene Pivetti si difende: "Colpita solo per il mio nome"

Indagata dalla Procura di Savona per frode in commercio dopo il sequestro di migliaia di mascherine ffp2 importate dalla Cina ma prive del marchio di conformità CE, Irene Pivetti si difende: "Sono stata colpita per il mio cognome". E racconta che per quelle mascherine la sua società, la Only logistics Italia, aveva firmato un regolare contratto con la Protezione civile. Poi, però, "le regole sono cambiate in corsa".