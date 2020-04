Coronavirus, Confindustria: "Il 4 maggio è vicino, come riapriremo?" | L'infettivologo: "Per noi fase 2 già partita"

Il governo "ha gestito bene questa fase e non vedo perché debba essere messo in discussione. Poi non spetta al Commissario europeo dare giudizi". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che l'Italia "ha dovuto fare da battistrada e non è facile". Per quanto invece riguarda il Recovery Fund, per l'ex premier "deve arrivare ora, non abbiamo i due anni che intercorsero tra la fine della Guerra e il Piano Marshall. Per ora intendo entro la fine dell'estate, metà settembre".