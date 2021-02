Savona, vigile del fuoco assiste la moglie morente: i colleghi rinunciano alle ferie per sostituirlo

Hanno rinunciato alle ferie pur di consentire al collega di stare vicino alla moglie ricoverata a Milano e alle prese con la leucemia . E' la commovente storia che arriva dalla caserma dei vigili del fuoco di Albenga , in provincia di Savona. Qui i colleghi di Patrizio Carlini , padre di due bambini di 10 e 5 anni, hanno rinunciato ai giorni di vacanza per colmare il posto lasciato vacante nei suoi turni di servizio, consentendogli così di stare accanto alla coniuge nell'ultimo periodo della malattia.

Come riporta Il Secolo XIX, la donna, Fabiana Lanfranco, è deceduta all'età di 42 anni. I vigili del fuoco non hanno abbandonato il collega neanche per l'ultimo saluto. Arrivando anche dagli altri distaccamenti della Liguria, ai funerali si sono stretti tutti attorno a Carlini. A dire addio alla mamma, anche la figlia più grande. Il piccolo, di 5 anni, è rimasto invece a casa con i nonni.