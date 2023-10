Sanremo: "Uomo ha sparato al figlio in centro", ma era un falso allarme

A far scattare il dispositivo di emergenza è stata una telefonata anonima che segnalava una sparatoria a pochi passi da via Pietro Agosti, una delle zone più frequentate della cittadina del ponente ligure.

Inizialmente si era parlato di un diverbio in ambito familiare degenerato nella presunta esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. La polizia si è precipitata sul posto con 6 volanti e ha setacciato palmo a palmo il quartiere non trovando traccia alcuna di bossoli o segni di sparo, né di un ferito di cui inizialmente era stata ipotizzata la presenza, e nemmeno dello sparatore, indicato come in fuga.