Sanremo (Imperia), a fuoco locomotore in stazione sotterranea: morto operaio

L'uomo, impiegato di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, era alla guida di un locomotore quando, a causa di un guasto, è scoppiato un incendio

Oltre ai Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, sono entrati in azione anche il 118, la polizia e i tecnici di Rfi.

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia, chiusa nella notte, è stata riattivata questa mattina sull'unico binario al momento operativo e con possibili ritardi sino a 30 minuti.



RFI in una nota ha espresso "il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti".