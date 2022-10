Sabaudia, incendio allo stabilimento balneare rivale "Dune 31.5": arrestate la modella Tatiana Rizzi e la madre

Avrebbero fatto appiccare l'incendio ad un lido rivale forse anche con l'obiettivo di mettere le mani su una ulteriore porzione di spiaggia.

Ci sarebbe questo dietro il rogo avvenuto la notte tra il 5 e il 6 gennaio a Sabaudia , centro in provincia di Latina, che ha distrutto lo stabilimento balneare Dune 31.5 sul lungomare pontino. Per questa vicenda i carabinieri hanno arrestato, su mandato della Procura di Latina, quattro persone. Tra loro Mirella D'Indio e la figlia Tatiana Rizzi , quest'ultima lavora anche come modella , che sarebbero le mandanti del blitz.