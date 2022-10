Roma, incendio vicino stazione Termini: nube di fumo su centro

Un incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi della stazione Termini a Roma.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, a bruciare sono stati dieci di motorini parcheggiati in via Marsala. Un'estesa nube di fumo si è quindi sprigionata dalla plastica e dalla gomma dei ciclomotori invadendo parte del centro. Non si segnalano feriti, ma una donna è stata soccorsa per intossicazione. La polizia scientifica è al lavoro per i rilievi.