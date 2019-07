Rapallo, stabilimenti balneari “strozzati” dalle tasse: “Ora basta”

"La tassazione per il mio stabilimento raggiunge il 72%, ora basta". A parlare a "Stasera Italia" è Vittoria la proprietaria di uno dei bagni storici di Rapallo, una delle mete liguri prese di mira dai turisti in estate. "Con una buona stagione ci sono delle buone entrate, ma in compenso le spese da sostenere sono troppe". L'imprenditrice dichiara di sentirsi "strozzata" dalle tasse e insieme all'inviata del programma di Rete 4, mostra i calcoli delle imposte che gli tocca pagare per mandare avanti il suo stabilimento aperto nel 1934.