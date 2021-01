Ponte Morandi, famiglie vittime: Aspi ancora al timone, continua a lucrare

Ansa

"Nulla può far dimenticare che la società Autostrade che gestiva il ponte Morandi al momento del crollo è ancora al timone della gestione del tratto e del nuovo ponte San Giorgio, anzi sembra in ottima forma e continua a lucrare". Lo dice Egle Possetti del Comitato famiglie vittime, ricordando che sono passati 29 mesi dal crollo. "Non lo dimentichiamo - sottolinea -. Se i politici dovessero passare sopra questa vicenda, sarà una sconfitta per tutti".