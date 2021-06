"Ospitiamo solo clienti non vaccinati", bufera su una affittacamere di La Spezia

Albergo si dichiara "no vax": immediata la shitstorm su Facebook Facebook 1 di 25 Facebook 2 di 25 Facebook 3 di 25 Facebook 4 di 25 Facebook 5 di 25 Facebook 6 di 25 Facebook 7 di 25 Facebook 8 di 25 Facebook 9 di 25 Facebook 10 di 25 Facebook 11 di 25 Facebook 12 di 25 Facebook 13 di 25 Facebook 14 di 25 Facebook 15 di 25 Facebook 16 di 25 Facebook 17 di 25 Facebook 18 di 25 Facebook 19 di 25 Facebook 20 di 25 Facebook 21 di 25 Facebook 22 di 25 Facebook 23 di 25 Facebook 24 di 25 Facebook 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

In piena campagna vaccinale anti-Covid c'è chi decide di ospitare nel proprio b&b solo clienti "non vaccinati". Succede a La Spezia, dove una affittacamere ha annunciato su Facebook che la sua struttura "non richiede Covid pass. E per questioni di sicurezza non darà accoglienza a persone vaccinate". Chi si è fatto il vaccino, insomma, prenoti altrove, perché anche "il personale non è vaccinato". L'annuncio sui social è diventato virale e in poche ora la pagina è stata inondata di critiche, commenti indignati, ma anche messaggi di sostegno dai "no-vax".