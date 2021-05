Usa, alla lotteria dei vaccini una donna dell'Ohio vince un milione di dollari

twitter

Si chiama Abbigail Bugenske la prima vincitrice della lotteria dei vaccini istituita in Ohio per incoraggiare i residenti a ricevere le dosi di vaccino antiCovid. La donna vinto in premio un milione di dollari. Ogni mercoledì, per le prossime tre settimane, avverrà l'estrazione milionaria per la campagna Vax-a-Million.