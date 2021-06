Covid, da oggi via alle prenotazioni vaccini senza limiti di età

Ansa

La campagna vaccinale italiana contro il Covid è pronta all'accelerazione decisiva. Infatti da oggi saranno aperte le prenotazioni senza limiti di età, fino ai 12 anni, in tutte e 20 le Regioni. Non tutti partiranno subito, alcuni apriranno fino ai 16 anni in attesa di allargare ulteriormente nei prossimi giorni.