Omicidi a Sarzana (La Spezia), c'è un arresto: un artigiano di Aulla | Nelle ultime 24 ore trovati morti una prostituta e un transessuale

Il cadavere del 30enne lasciato sotto dei rovi -

La zona dove è stato ritrovato il 30enne è la stessa dove venne ritrovato il cadavere di Navila Pjietri, nella periferia di Sarzana. Il corpo è ricoperto da rovi. Poco distante i carabinieri avevano trovato un'auto all'interno della quale sono state rinvenute tracce di sangue. Gli inquirenti non hanno escluso un collegamento con la morte della donna, uccisa probabilmente con un colpo di pistola o di punteruolo dietro all'orecchio sinistro.

Nell'auto dell'arrestato anche un punteruolo -

Gli inquirenti sono risaliti in poco tempo alla proprietà della Ford Fiesta grigia trovata nei pressi del luogo del delitto, nonostante fosse priva di targa. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti almeno due bossoli di pistola e alcune tracce di sangue su di un tappetino. Gli inquirenti sono risaliti a lui tramite il numero di telaio del veicolo, rimosso la scorsa notte e posto sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia della Spezia.

La prefettura de La Spezia convoca Comitato sicurezza -

"In relazione ai gravi fatti accaduti a Sarzana", per i quali sono in corso indagini da parte dell'autorita' giudiziaria, "al fine di rafforzare l'azione di prevenzione sul territorio", il prefetto della Spezia ha convocato per mercoledì, a Sarzana, una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra.