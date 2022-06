Sarzana (La Spezia), trovato il cadavere di una donna sul greto di un torrente

Atteso l'esito dell'autopsia

- Accanto al cadavere non è stata trovata una borsetta e neanche documenti o oggetti personali. Gli investigatori ritengono sia possibile che la donna, forse una cittadina dell'est europeo, sia stata ferita mortalmente in un altro luogo: nonostante la grande quantità di sangue infatti, non sarebbero stati individuati finora bossoli di pistola o fucile. Si attende comunque l'esito dell'autopsia per stabilire le cause della morte.