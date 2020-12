Nevica in Liguria, Tir e auto bloccati sulla A7: interviene la Protezione civile

La forte nevicata che sta interessando la Liguria ha creato disagi e code sulla A7, tra Busalla e Genova Bolzaneto . Alcuni Tir e auto sono bloccati e le squadre della Protezione civile, intervenute sul posto, hanno portato coperte, bevande calde e cibo agli automobilisti e ai camionisti in difficoltà.

Nel corso della mattinata si sono registrati disagi causati dalla neve in particolare sulle autostrade di collegamento con le regioni confinanti, cioè A6, A7 e A26. I fenomeni, sia nevosi sia relativi alla pioggia, sono destinati a proseguire anche sabato.

Autostrade per l'Italia: "Operativi 500 mezzi" - Sono pienamente operativi gli oltre 500 mezzi spargisale e spazzaneve e i 700 addetti alla viabilità previsti dal Piano Operativo attivato fin dalle prime ore della mattinata da Autostrade per l'Italia nelle tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Nei tratti appenninici delle due autostrade A7 e A26 è stato necessario attuare anche provvedimenti di fermo e dirottamento obbligatorio dei mezzi pesanti.

Toti: "Soccorsi attivi 24 ore su 24" - Le squadre della Protezione civile sono intervenute "su richiesta della Prefettura che si occupa di coordinare e gestire le operazioni di soccorso". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, sottolineando che la Sala operativa "sarà attiva come sempre 24 ore su 24 fino alla conclusione dell'allerta, allerta tra l'altro diramata giovedì alle 13 dall'Arpal, per monitorare costantemente l'evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità".