Genova, primi passi sul nuovo ponte per Toti e Bucci: "Grande emozione, tra un mese ci passeranno le automobili"

"Per la prima volta camminiamo dove c'era il Morandi crollato . Che emozione. Ricordiamo le persone che sono morte. Questo ponte sarà per sempre anche per loro". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la "passeggiata" sul nuovo ponte di Genova insieme con il sindaco e commissario Marco Bucci . Per entrambi è stato un momento di grande partecipazione emotiva: " Un momento storico ".

"E' veramente un momento storico. Mentre in 2 anni non si è riuscito a mettere in sicurezza le gallerie delle autostrade liguri, in due anni è stata realizzata questa straordinaria opera, segno che quando le cose si vogliono fare si fanno. Bisogna avere capacità e volontà". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video in diretta sulla sua pagina Facebook durante la sua visita insieme al sindaco Marco Bucci sul cantiere del nuovo ponte per Genova, alla sommità del nuovo viadotto ricostruito sul quale è stata ultimata la gettata della soletta.



"Poco più di un mese e qua sopra passeranno le automobili. Siamo venuti qua oggi e per la prima volta stiamo camminando dove prima c'era il ponte Morandi crollato e vogliamo ricordare le persone che oggi non ci sono più, questo ponte ricostruito sarà per sempre anche per loro", ha detto il governatore ligure. "Nonostante l'alluvione dell'autunno, l'inverno più piovoso inverno della storia, il covid con cui questo cantiere non si è mai fermato - ha aggiunto Toti - nonostante tutto questo in meno di un anno questo ponte è stato costruito. E' la dimostrazione che quando si vogliono fare le cose, quando ci sono persone che si prendono la responsabilità di farle, cosa che non sta accadendo sul resto delle nostre autostrade, le cose si possono fare".