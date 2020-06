Autostrade, De Micheli: "In 15 giorni decisione su revoca concessione"

Nel giro di due settimane il governo prenderà una decisione sul dossier Autostrade per l'Italia in merito alla possibile revoca della concessione. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli. "Abbiamo sempre detto che su quel dossier la decisione deve essere presa insieme. Gli approfondimenti proseguono e ragionevolmente in 15 giorni arriveremo a una decisione", ha spiegato la De Micheli.