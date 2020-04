Genova, il completamento del nuovo ponte

Il Nuovo Ponte di Genova "non è finito, ma oggi celebriamo il ricongiungimento delle due parti della valle". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione del viadotto e sindaco di Genova Marco Bucci, durante il varo dell'ultimo impalcato della struttura sul Polcevera. "Lo Stato non ha mai abbandonato Genova", ha invece affermato il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: "La ferita di Genova non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime e noi non dimentichiamo. I giudizi di responsabilità che sono nati da quella tragedia non si sono ancora completati e devono completarsi".