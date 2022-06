Genova, Matteo Bassetti aggredito dai no-vax: una coppia gli ha tirato un cocktail addosso

Matteo Bassetti nuovamente nel mirino dei no vax.

Venerdì sera, l'infettivologo genovese è stato aggredito in un locale di Santa Margherita Ligure (Genova) mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici. Una coppia gli ha tirato addosso un cocktail. Sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato gli aggressori. "Sono stanco di questi continui attacchi a me e alla mia famiglia. Sono francamente affranto e ormai senza parole. - denuncia Bassetti - Io ho solo fatto il mio lavoro di medico spingendo le persone a vaccinarsi. Provo tristezza assoluta. Uno Stato che non sa tutelare e difendere i suoi medici, dopo quello che e' capitato negli ultimi due anni, ha poco futuro".