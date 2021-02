Genova: l’autostrada accanto a casa, i residenti non dormono più

Alcuni residenti di Genova stanno vivendo da oltre due mesi un incubo. Il rumore che proviene dalla vicina autostrada A7 infatti è diventato insopportabile a causa della rimozione dei pannelli fonoassorbenti posti lungo le carreggiate, avvenuta a metà dicembre. “Prima si stava tranquilli, li hanno tolti perché pare non fossero a norma”, raccontano alcuni abitanti che si sono rivolti a “Striscia la Notizia”.

Leggi Anche Genova, donna su monopattino travolta e uccisa da un Tir

“Non si dorme più la notte, ho telefonato al Comune e al ministero delle Infrastrutture perché da Autostrade non rispondono”, aggiunge un’altra signora. L’inviato del tg satirico Capitan Ventosa allora prova a chiedere spiegazioni al responsabile del Piano di sostituzione barriere integrate: “Ci rendiamo conto del problema e ci scusiamo, stiamo provando a mettercela tutta per cercare di anticipare il più possibile la sostituzione”, spiega l’ingegnere Antonio Procopio, il quale però non è in grado di fare ipotesi sui tempi della risoluzione del problema.