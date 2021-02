Genova, donna su monopattino travolta e uccisa da un Tir 

Incidente mortale nel centro di Genova: una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un Tir mentre era a bordo del suo monopattino. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima aveva appena accompagnato i figli a scuola. Il camionista potrebbe non essersi accorto che in quel momento stava transitando a bordo strada il monopattino guidato dalla donna.