A Borgo Fornari, frazione nella provincia di Genova, un vigile inflessibile ha multato un uomo che, nella fretta di soccorrere la moglie incinta, aveva lasciato la macchina in un parcheggio per disabili. L'uomo, Enrico Gatto, 42 anni, aveva ricevuto una chiamata da parte della compagna che si era sentita improvvisamente male mentre si trovava in farmacia. Non riuscendo a trovare parcheggio, ha fermato l'auto nell'unico posto disponibile. Il vigile, però, non si è lasciato convincere dalle giustificazioni dell'uomo e ha consegnato al futuro papà la sanzione.