Napoli, ha le doglie e prende il bus senza biglietto: multata e costretta a scendere

"Ho avuto le doglie all'improvviso, sto andando in ospedale". Neanche queste parole sono riuscite a smuovere un controllore a Napoli, che salito sulla linea 604 si è trovato davanti Federica, una donna incinta senza biglietto. La donna era uscita per una passeggiata, quando viene colta dalle doglie. Vedendo arrivare il bus, decide di salirci sopra per dirigersi in ospedale anche se è sprovvista di ticket. Quando incontra il controllore prova a spiegargli la sua particolare situazione, ma l'uomo non accetta giustificazioni e costringe la donna a scendere dal mezzo lasciandole una multa da 71 euro.