Genova, issata in quota la prima maxi-trave del nuovo ponte sul Polcevera

La prima maxi-trave del nuovo ponte sul Polcevera a Genova è stata issata in quota, tra le pile 8 e 9. L'operazione, eseguita dagli operai e tecnici di PerGenova, ed effettuata grazie all'uso di potenti martinetti idraulici chiamati strand jack, ha portato a 40 metri di altezza 2mila tonnellate di acciaio. "E' un'emozione grandissima", ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Attualmente è montata e visibile metà del ponte, 500 sui 1.067 metri previsti. Venerdì è in programma un altro "varo", sull'estremità di levante del nuovo viadotto.

"Portare in quota questa struttura non è stato un lavoro facile - ha detto ancora Toti -. Si tratta di un lavoro ingegneristico di grande precisione e ringraziamo gli operai per la notte anche di tensione che hanno trascorso".