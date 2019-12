Ponte Morandi, Bucci: "A metà maggio forse circolerà la prima auto"

"Per la messa in opera del ponte - aggiunge Bucci - si sta sperimentando anche una modalità nuova, cioè la posa in opera degli impalcati già preparati con le 'alette', le sovrastrutture che completano il ponte. Venerdì 27 andrà su l'impalcato tra le pile 7 e 8. Questa è una cosa importante perché vuol dire limitare il lavoro in quota che è sempre quello più rischios".

"Ciò, anche dal punto di vista tecnico, è positivo perché anche fare le verniciature e le saldature in quota è più difficile e preferiamo farle a terra. Per questo motivo l'impalcato tra le pile 3 e 4, che doveva andare su il 30 dicembre senza alette, avrà uno spostamento di circa 7 giorni dovuto al fatto che facciamo a terra i lavori che prima avevamo programmato di fare in quota", sottolinea.

C'è qualche variazione nei tempi, conferma Bucci, che sono comunque "rispettati nel globale" ed è dovuta a queste motivazioni tecniche e all'allerta rossa della scorsa settimana. Ma, ha aggiunto il sindaco, "ci sono degli spazi dentro il Project planing per mantenere anche il problema meteorologico". Intanto il cantiere proseguirà i lavori anche in questi giorni festivi, anche se, alla vigilia di Natale, il personale presente in cantiere era di un centinaio di unità, rispetto alle 500 delle giornate in cui si lavora a pieno ritmo.