Genova, il nuovo ponte sarà costruito da Salini-Fincantieri-Italferr: Renzo Piano sarà supervisore del progetto

"Certo, in questo progetto c'è qualcosa di una nave. Perché c'è qualcosa di Genova". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano parlando del suo progetto per un nuovo viadotto sul Polcevera. "Questo cantiere dev'essere un cantiere di coesione" ha detto Piano.

Progetto senza stralli per motivi psicologici - La struttura commissariale ha scelto un progetto di viadotto che utilizza pile anziché stralli "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del ponte Morandi", si legge nel decreto. Il ponte Morandi crollato era infatti strallato, cioè sostenuto per buona parte della sua lunghezza dagli stralli, come vengono chiamati i cavi che lo sorreggono.



"Cimolai e Calatrava a disposizione" - Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L'azienda friulana aveva presentato quattro progetti, tre dei quali firmati dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava. Entrambi, ha spiegato Bucci, "si sono messi a disposizione per aiutare nel caso ce ne fosse bisogno". "Li ringraziamo, la loro partecipazione, come quella di altre aziende, ha dimostrato la qualità dell'offerta italiana e straniera. Ci hanno detto che lo considerano un onore".



"Da febbraio i primi lavori propedeutici" - Quanto ai tempi, Bucci ha sottolineato come il decreto dica che gli assegnatari sono disponibili a iniziare i lavori per "la risoluzione delle interferenze e lo spostamento dei sottoservizi il 1 febbraio" e hanno dichiarato di potere "terminare il completamento dell'impalcato in quota entro il mese di dicembre 2019". Il cantiere per la demolizione è stato aperto sabato e vede impegnate cinque ditte - Fagioli, Omini, Vernazza, Ipeprogetti e Ireos - e la commessa ha un valore di 19 milioni. Il nuovo ponte costerà intorno ai 200 milioni di euro. "Il ponte lo avremo in 12 mesi - ha assicurato Bucci -. Ci sarà alla fine del prossimo anno, anche se non sarà accessibile per quella data"