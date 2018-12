Ponte di Genova, da Autostrade 50 milioni per i familiari delle vittime

Quasi la metà dei 50 milioni stanziati sono già stati erogati, dal momento che l'accordo è stato sottoscritto finora da 138 persone. La valutazione si basa su alcuni coefficienti fissati dal tribunale di Milano e calibrata al dettaglio sulle singole posizioni, tenendo conto in primo luogo dell'età e dei danni morali, della cerchia relazionale, dell'apporto economico di cui molte famiglie si sono trovate all'improvviso prive.



Toti: "Scontato il ricorso dell'Aspi, ma i lavori vanno avanti" - Il governatore della Regione Liguria giovanni Toti commenta il ricorso di Autostrade contro il decreto che la esclude dai lavori per la ricostruzione del ponte dicendo che "era scontato. E' evidente che Aspii non avrebbe vissuto bene l'impianto del decreto. Non vi è sospensiva, quindi i lavori andrannoa vanti. Trovo che questa scelta vada nella direzione del dialogo e della vicinanza a questa città. Vedremo che cosa decideranno i magistrati, incrociamo le dita e tratteniamo il fiato".



"Alla fine - ha sottolineato Toti - è l'autorità giudiziaria, come è giusto che sia, che deciderà qual è il percorso. D'altra parte era abbastanza chiaro che questo sarebbe successo, non ci voleva un profeta particolarmente acuto. Ho sempre sostenuto che una strada diversa ci avrebbe consentito di procedere speditamente e senza rischi".